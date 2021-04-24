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فى اليوم العالمى للطبيب البيطرى..

نقيب الأطباء البيطريين: الاستثمار فى الطب البيطرى يحد 70% من الأوبئة المستجدة

السبت، 24 أبريل 2021 03:06 م
نقيب الأطباء البيطريين: الاستثمار فى الطب البيطرى يحد 70% من الأوبئة المستجدة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت ــ آية دعبس

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وجه الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، التهنئة إلى كل الاطباء البيطريين بمصر والدول العربية الشقيقة وكافة دول العالم، فى اليوم العالمى للطبيب البيطرى، اليوم السبت 24 أبريل 2021، مثمنا دورهم فى الحفاظ علي صحة الإنسان والحيون علي حد سواء.
 
وأوضح سليم، فى بيان، أن احتفال هذا العام يأتى تحت شعار " Veterinarian response to the Covid-19 crisis"، تقديرا لدور الأطباء البيطريين حول العالم فى جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت متوقعة نظرا لأن أكثر من 70 % من الوبائيات المستجدة مصدرها حيوانى، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار فى صحة الحيوانات مع صحة البشر لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى ولتقوية النظم الصحية، مؤكدا أن ذلك يتطلب أيضا الاستثمار فى الأطباء البيطريين والمستلزمات البيطرية مع مراقبة الأمراض الحيوانية بشكل صحيح، تطبيقا للمفهوم الشامل  للصحة الواحدة. 
 
وأكد نقيب البيطريين، أن الزيادة السكانية وكثافة الإنتاج الحيوانى والزحف العمرانى والاقتراب من الحيوانات  وانتشار الأسواق، جميعها عوامل توفر البيئة المناسبة لإحداث وباء خاصة فى حالات الضعف المناعى، لافتا إلى أن مواجهة الوبائيات يتطلب وضع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والأوبئة ضمن سجل المخاطر، وتخصيص حصة من الاستثمار لصالحها لمنع تفشي المرض، مشيرا إلى ضرورة تبنى اتحاد نقابات المهن الطبية قانونا للصحة الواحدة.
 
وأشار إلى ضرورة تدريب المزيد من الأطباء البيطريين لتوفير الرعاية الصحية الحيوانية الأساسية، ومكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال الوقاية والتشخيص والعلاج والمراقبة بشكل مستمر، حيث إن عدم كفاية الأطباء البيطريين  والخدمات البيطرية المنظمة يُحدث خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية وانتشار الأوبئة.
 
وثمن النقيب العام استجابة الأطباء البيطريين لأزمة كورونا، من خلال قيامهم بتكثيف حملات تطهير اماكن الخدمات وأماكن التجمعات لخفض الحمل الفيروسى، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين، موضحا أن النقابة العامة للأطباء البيطريين  بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة لوضع إمكانيات الطب البيطرى من معامل وغيرها لمساعدة وزارة الصحة فى مواجهة كورونا، كما ناشدت نقابات ومديريات الطب البيطرى السلطات المحلية بالسماح بعمل الأطباء اثناء فترات الحظر  للحفاظ على صحة الحيوانات.
 
ولفت نقيب الأطباء البيطريين إلى أن النقابة تُعد فى الوقت الحالى نقوم  حاليًا بدراسة إمكانية تطبيق التطبيب عن بُعد بالطب البيطرى، وكذلك وضع نظم تسجيل فى العيادات البيطرية بكافة المحافظات.
 
 
 
 

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