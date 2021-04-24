موجز أخبار مصر.. الإعلان عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، الإعلان عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى ، وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ونشاط مثير للرياح.. كما شهدت أسعار الذهب فى مصراستقرار ملحوظ على المستوى المحلى عند 780 جنيها للجرام لعيار 21 ، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية عند 1777 دولار.

جدول امتحان شهر أبريل المجمع لطلاب أولى ثانوى يبدأ الإثنين 26 أبريل

قبل انطلاق امتحانات شهر أبريل لطلاب الصف الأول الثانوى العام، ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان يوم الإثنين 26 أبريل فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤالا، وفى التاريخ بواقع 10 أسئلة والجغرافيا بإجمالى 10 أسئلة، واللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة.

الحكومة تنفى تخفيض سن المعاش للعاملين بالدولة إلى 50 عاماً

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اعتزامها تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً.

ارتفاع مؤقت بالحرارة ونشاط للرياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 24 أبريل 2021 إلى الخميس 29 أبريل 2021.

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت 24 أبريل 2021، استقرار ملحوظ على المستوى المحلى عند 780 جنيها للجرام لعيار 21 وهو العيار الرئيسى فى السوق، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية عند 1777 دولار.

الإسكان: تنفيذ 151 محطة معالجة للصرف بالمحافظات والمدن الجديدة بـ31 مليار جنيه

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحى، بالمحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية 5.051 مليون م3/يوم، بتكلفة 31.59 مليار جنيه، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة

التعليم: إجابة الامتحان المجمع لطلاب النقل فى نفس كراسة الأسئلة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواصفات امتحان شهر أبريل لطلاب النقل لم تتغير كثيرا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أن عدد الأسئلة كما هو، وأن الطالب يجيب فى نفس كراسة الأسئلة، لأن أسئلة الامتحان جميعها عبارة عن اختيار من متعدد.

اتحاد الكرة: اللعب بدون الدوليين شرط الموافقة على تأجيل قمة الأهلى والزمالك

وضعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، شرطا لتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 بالدورى والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل باستاد القاهرة، وهو موافقة الناديين على إقامة المباراة أثناء التوقف الدولى فى شهر يونيو المقبل على أن تقام بدون اللاعبين الدوليين.

3 وزراء و4 قوانين أمام مجلس النواب.. وزير النقل يوضح خطة تطوير السكة الحديد.. وزيرا المالية والتخطيط يلقيان بيان الموازنة لعام 21/22.. المةافقة النهائية على تشديد عقوبة الختان ويناقش تعديل قانون صندوق تحيا مصر

يستمع مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى، إلى بيانات ثلاث وزراء هم المالية والتخطيط والنقل، كما ينتهى المجلس من 4 مشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة، ويحيل إلى الحكومة 29 تقريرا لاقتراح برغبة لتنفيذها.