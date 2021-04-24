مقتل 6 أشخاص فى هجمات مسلحة بالعاصمة الأفغانية كابول

كابول /أ ش أ/

ذكرت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما وقٌتل أربعة من أفراد قوات الأمن فى هجمات نفذتها عناصر مسلحة فى مناطق متفرقة من العاصمة كابول.

وأكدت الشرطة - وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - اغتيال موظف حكومى على يد مسلحين مجهولين فى منطقة ريسكفور مساء أمس فى الحادث الأول، موضحة أن التحقيق يجرى لمعرفة الدافع وراء الهجوم.

وأشارت إلى اغتيال محاضر بمعهد التعليم العالى عندما كان فى طريقه إلى الجامعة، ووقع الحادث فى منطقة الشرطة الرابعة فى العاصمة كابول صباح اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة لوسائل الإعلام أن هجوما آخر وقع فى منطقة باجمان بالعاصمة أسفر عن مقتل 4 من أفراد قوات الأمن صباح السبت.

وقال فردواوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابول إن السلطات تحقق فى جميع الحوادث التى وقعت فى العاصمة.

يأتى ذلك فى وقت تصاعدت فيه عمليات القتل المستهدف فى كابول ومناطقها.

وأكدت الشرطة مقتل امرأة على يد مسلحين مجهولين فى منطقة إنجيل بإقليم هيرات الليلة الماضية، قائلة إن الدافع وراء الهجوم غير معروف حتى الآن.

من ناحية أخرى، قتل 5 مسلحين تابعين لحركة طالبان فى إقليم غازنى اليوم السبت إثر غارة جوية .

ذكر ذلك مصدر أمنى لوكالة أنباء بختار الأفغانية، مضيفا إن العناصر المسلحة التابعة لحركة طالبان أرادت زرع لغم فى غازنى على طريق "كابول-قندهار" السريع ،مضيفا بأن الضربة الجوية أدت إلى مقتل خمسة مسلحين، مشيرا إلى أن طالبان كانت تعتزم القيام بسلسلة من الحوادث المميتة للمدنيين بزرع ألغام.