مصر مستعدة.. تطعيم العاملين ضد كورونا وتخصيص أماكن بمطار الغردقة الدولى للسياحة الروسية.. صور

فريق المحافظات

حالة من الفرحة شهدها جميع العاملين في القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عقب الإعلان عن تفاصيل الاتصال الهاتفي، الذي تم بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفقا خلاله علي عودة حركة الطيران كاملة لمصر، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، والذي يعني عودة السياحة الروسية مجددا للبحر الاحمر بعد انقطاع دام لـ6 سنوات .

من جانبه قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، إن السياحة الروسية أهم سياحة وصلت مصر من قبل، حيث إن السائح الروسي بالفعل كان يشعر أنه في بلده في مصر، لذلك كانت السياحة الروسية تصل بكميات كبيرة للغردقة وشرم الشيخ، مؤكدا علي أن هناك توقعات أن تصل خلال فترة قليلة مقبلة بعد اتفاق الرئيسين .

من جانبه قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عودة السياحة الروسية في توقيت قريب سيعوض الخسائر، التي عاشها القطاع خاصة بعد ما شهد العالم من انتشار لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المطارات المصرية وخاصة السياحية منتظرة ومستعدة لهذا القرار، حيث تم تخصيص أماكن للسياحة الروسية بمطار الغردقة الدولي .

وتستمر وزارة الصحة، متمثلة في مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، في تطعيم العاملين في النشاط السياحي بهدف تامين المقاصد السياحية واطمئنان الوفود الاجنبية الوافدة للبحر الأحمر، وكذلك لتكون جميع المنشآت السياحية والعاملين بها جاهزة لاستقبال الوفود السياحية عندما تقوم الدول بالسماح لرعاياها بالسفر لمصر وخاصة أوروبا .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن عملية تطعيم العاملين في النشاط السياحي بمحافظة البحر الأحمر بدأ في نهاية الاسبوع الأول من الشهر أبريل الجاري، مؤكدا أن مستمرة منذ اسبوعين تقريبا تنفيذا لخطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز مقر بالقرب من ميدان العروسة بمدينة الغردقة ليكون مقرا لتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر، بجانب مقر اللقاح بوحدة صحة الاحياء لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة .

وتابع : أن الهدف من تطعيم العاملين في النشاط السياحي بالبحر الأحمر، أو العاملين في النشاط بشكل عام أولا للحفاظ علي حياة المواطنين المصريين بشكل عام، وكذلك للمساهمة فى تنشيط حركة السياحة، وموافقة مصر مع أى اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول المختلفة ولاطمئنان السياح أن المقاصد السياحية في مصر آمنه .



تطعيم العاملين ضد كورونا وتخصيص أماكن بمطار الغردقة الدولى (1)



تطعيم العاملين ضد كورونا وتخصيص أماكن بمطار الغردقة الدولى (2)



تطعيم العاملين ضد كورونا وتخصيص أماكن بمطار الغردقة الدولى (3)



تطعيم العاملين ضد كورونا وتخصيص أماكن بمطار الغردقة الدولى (4)



تطعيم العاملين ضد كورونا وتخصيص أماكن بمطار الغردقة الدولى (5)



تطعيم العاملين ضد كورونا وتخصيص أماكن بمطار الغردقة الدولى (6)