مصرع وزير النقل الأرجنتينى ماريو ميونى فى حادث مرورى

كتب وكالات

قالت الحكومة الأرجنتينية إن وزير النقل ماريو ميونى (56 عاماً)، توفى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، فى حادث مرورى على بعد 110 كيلومترات غربى العاصمة بوينس أيرس، بحسب "الشرق بلومبرج".

ووقع الحادث بينما كان ميونى يقود سيارته بمفرده إلى مدينته جونين، أثناء هبوب عاصفة، ونشرت محطة "إف.إم فال" المحلية لقطات مصورة، لرجال إطفاء أثناء تعاملهم مع السيارة المنقلبة.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز فى بيان "بوفاته تفقد الأرجنتين سياسياً نزيهاً ومحنكاً، لا يكل ولا يمل، ومسؤولاً يُقتدى به".