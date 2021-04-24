اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع وزير النقل الأرجنتينى ماريو ميونى فى حادث مرورى

السبت، 24 أبريل 2021 10:41 ص
مصرع وزير النقل الأرجنتينى ماريو ميونى فى حادث مرورى حادث تصادم _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الحكومة الأرجنتينية إن وزير النقل ماريو ميونى (56 عاماً)، توفى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، فى حادث مرورى على بعد 110 كيلومترات غربى العاصمة بوينس أيرس، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

ووقع الحادث بينما كان ميونى يقود سيارته بمفرده إلى مدينته جونين، أثناء هبوب عاصفة، ونشرت محطة "إف.إم فال" المحلية لقطات مصورة، لرجال إطفاء أثناء تعاملهم مع السيارة المنقلبة.

 

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز فى بيان "بوفاته تفقد الأرجنتين سياسياً نزيهاً ومحنكاً، لا يكل ولا يمل، ومسؤولاً يُقتدى به".

 


وفاة وزير النقل الأرجنتينى

مصرع وزير النقل الأرجنتينى

الارجنتين

أخبار الارجنتين

حادث مرورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة