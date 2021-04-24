اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 18 فى انقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

السبت، 24 أبريل 2021 01:05 ص
مصرع شخص وإصابة 18 فى انقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 18 آخرين، فى انقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بالكيلو 15 طريق برنيس - الشلاتين، تم نقل المصابين بمستشفى الشلاتين المركزى لتلقى العلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى جنوب البحر الأحمر وتحديد بالكيلو 15، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف من التمركزات القريبة من مكان الحادث .

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف، مصرع عبدالحميد محمد على 50 سنة، مقيم مدينة الشلاتين، وأصيب فى الحادث 18 آخرين بإصابات متفرقة تم نقلهم جميعا لمستشفى الشلاتين المركزى لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


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