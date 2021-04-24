اليوم السابع
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خالد صلاح
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مركز المصالحة الروسي: مسلحو إدلب يخططون لاستفزازات باستخدام الكيميائي

السبت، 24 أبريل 2021 05:00 ص
مركز المصالحة الروسي: مسلحو إدلب يخططون لاستفزازات باستخدام الكيميائي الاوضاع فى ادلب
أ ش أ

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، يخططون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيميائية واتهام القوات الحكومية السورية بها.
 
وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية امس الجمعة - إن هناك معلومات حول قيام إرهابيين من "هيئة تحرير الشام" بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما.
 
وأضاف أنه تم رصد زيادة في نشاط "الخوذ البيض" في المنطقة.
 
وتابع: إن الإرهابيين يخططون لاستخدام المعلومات حول ضحايا استفزازاتهم لتشويه سمعة الحكومة السورية.
 
وأشار إلى أن الأنباء حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتي على خلفية تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بشأن تقييد حقوق سوريا في المنظمة، وخاصة حرمانها من حق التصويت.
 
وأضاف أن المركز الروسي "يدعو قادة الزمر المسلحة للامتناع عن الاستفزازات المسلحة".
 

روسيا

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