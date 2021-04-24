اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يدعم شركة "الصعيد" بـ6 حافلات جديدة بـ17,5 مليون جنيه

السبت، 24 أبريل 2021 09:52 م
محافظ الوادي الجديد يدعم شركة "الصعيد" بـ6 حافلات جديدة بـ17,5 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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دعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أسطول حافلات شركة الصعيد للنقل العام (ايجي باص)، بـ6 حافلات جديدة لخدمة قطاع النقل بالمحافظة بخط الخارجة / القاهرة و الداخلة / القاهرة.
 
وأكد المحافظ، أن الحافلات الجديدة تحتوي على أحدث مستويات الخدمة ووسائل الراحة للركاب، حيث تضم خدمة wifi وشاشة عرض لكل راكب، مشيراً إلي أنه تم تخصيص 4 حافلات بخط الداخلة /القاهرة وحافلتين بخط الخارجة / القاهرة، بتكلفة إجمالية تقدر ب17.5 مليون جنيه، ليرتفع عدد الحافلات التي تؤدي الخدمة بالمحافظة إلي 24 حافلة ، مشدداََ على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة أثناء الرحلات للحد من إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة.
 
 

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