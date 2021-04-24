محافظ القليوبية: قريبا الانتهاء من الرفع المساحى لتوسعات الطريق الدائرى

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا بشأن توسعات الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية لمناقشة سرعة الإجراءات ودفع أعمال لجنة المساحة لسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.

حضر الاجتماع كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية المساحة والشئون الهندسية، والمراقب المالي، وأعضاء لجنة التعويضات، ورؤساء مدن القناطر الخيرية والخانكة والخصوص وقليوب وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ، أنه جاري أعمال الحصر والرفع المساحي كما تم التنسيق مع هيئة البريد لرفع الحد الأدنى للإيداع وسيتم الإيداع بالرقم القومي تسهيلا على المواطنين وحفاظا علي حقوقهم.

كما كلف المحافظ، رئيس مدينة قليوب بعمل حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحلات والإشغالات أسفل الطريق الدائري وتسليم الموقع بالكامل، بالإضافة إلى إزالة التعديات على حرم الطريق الزراعى بقليوب، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والتي تتنوع ما بين معارض للسيارات ومخازن للخردة وورش، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإلزامهم بعدم العودة مرة أخرى.

جانب من الاجتماع