اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لصرف التعويضات..

محافظ القليوبية: قريبا الانتهاء من الرفع المساحى لتوسعات الطريق الدائرى

السبت، 24 أبريل 2021 11:18 ص
محافظ القليوبية: قريبا الانتهاء من الرفع المساحى لتوسعات الطريق الدائرى محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا بشأن توسعات الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية لمناقشة سرعة الإجراءات ودفع أعمال لجنة المساحة لسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.

حضر الاجتماع كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية المساحة والشئون الهندسية، والمراقب المالي، وأعضاء لجنة التعويضات، ورؤساء مدن القناطر الخيرية والخانكة والخصوص وقليوب وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ، أنه جاري أعمال الحصر والرفع المساحي كما تم التنسيق مع هيئة البريد لرفع الحد الأدنى للإيداع وسيتم الإيداع بالرقم القومي تسهيلا على المواطنين وحفاظا علي حقوقهم.

كما كلف المحافظ، رئيس مدينة قليوب بعمل حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحلات والإشغالات أسفل الطريق الدائري وتسليم الموقع بالكامل، بالإضافة إلى إزالة التعديات على حرم الطريق الزراعى بقليوب، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والتي تتنوع ما بين معارض للسيارات ومخازن للخردة وورش، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإلزامهم بعدم العودة مرة أخرى.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 

محافظ القليوبية خلال الاجتماع
محافظ القليوبية خلال الاجتماع

 


اخبار القليوبية

الطريق الدائرى

توسعات الطريق الدائرى

صرف تعويضات المواطنين

تطوير الطريق الدائرى

طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يفتتح موسم القمح ويتفقد الحقول والتوريد بالصوامع.. صور

الخميس، 22 أبريل 2021 04:50 م

محافظ القليوبية يتابع المشروعات وأعمال النظافة والاشغالات والتعديات بـ3 مدن

الخميس، 22 أبريل 2021 11:02 ص

وزير النقل ومحافظ القليوبية يتابعان إحلال وتجديد خط السكة الحديد بموقع حادث قطار طوخ.. والنيابة تستمع لأقوال المصابين.. وبيان الصحة: 11 وفاة و98 مصابا.. ورئيس جامعة بنها: حالة المصابين مستقرة.. فيديو وصور

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:31 م

وزير النقل ومحافظ القليوبية يتابعان إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

الإثنين، 19 أبريل 2021 09:30 ص

محافظ القليوبية يتفقد حالة المصابين بمستشفى بنها الجامعى.. فيديو

الأحد، 18 أبريل 2021 11:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة