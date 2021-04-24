متنفس للأهالى.. شاهد تطوير حديقة الخالدين وشارع الجلاء بالسويس

السويس - سيد نون

رصدت كاميرا "اليوم السابع" اقتراب الإنتهاء من تطوير حديقة الخالدين بمحافظة السويس، ومن تطوير شارع الجلاء، وكان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ قاموا بتنفيذ خطة تطوير شاملة لجميع الحدائق بالمحافظة.

وحديقة الخالدين هي الحديقة التاسعة بالمحافظة التي يقوم محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بتطويرها، بعد انشاء أكبر حديقة بالمحافظة بمدخل الكورنيش الجديد التي تستقبل المواطنين حاليا.

وقام حي السويس ومسئولي جهاز التجميل بالمحافظة بتوفير عاملين للعمل بالحديقة الجديدة بميدان الخضر من اجل الحفاظ عليها.

ونجح مسئولي محافظة السويس من إنشاء العديد من الحدائق الميادين وتطوير الكورنيش وانشاء أكثر من ممشي سياحي، كما تم تطوير الطرق بالمحافظة، ومن بينها طريق شارع الجلاء.