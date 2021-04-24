كيف تواجه محافظة القاهرة نقص السلع بمنافذ التموين خلال شهر رمضان؟

تقوم أجهزة محافظة القاهرة باتخاذ أهم التدابير لمواجهة نقص السلع بمنافذ التموين، خلال شهر رمضان الكريم، حيث عقد محافظ القاهرة عددا من الاجتماعات مع مسئولى المديريات المختلفة، وكذلك رؤساء الأحياء لوضع خطة لتنفيذها خلال الشهر المعظم.

ويعرض "اليوم السابع" أهم التدابير التى اتخذتها محافظة القاهرة، كالتالى:..

1- استمرار عمل غرفة العمليات المركزية يوميا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل .

2- تلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) .

3- طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى 82 % المخصصة لتشغيل المخابز البلدية .

4- طرح كميات كبيرة من الدقيق الفاخر والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات.

5- طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين وتباع بأسعار مخفضة عن الأسواق.

6 - طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص .

7- زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 15 % .

8. وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم الحصص .

9- التأكد من توافر السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة للمواطنين بالأسواق .

10- تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق.

11- تعديل مواعيد العمل بالمخابز والتأكد من انتظام العمل بها.

12- التأكد من وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين.

13- شن حملات ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز.

14- الرقابة على محال ﺍﻟﺠﺰﺍﺭﺓ ﻭﺛﻼ‌ﺟاﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ إﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.