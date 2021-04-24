اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 03:07 م
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كورنيش المنيا الجديد يعانق نهر النيل والمتحف الأتونى بعد التطوير.. فيديو وصور

السبت، 24 أبريل 2021 03:06 م
كورنيش المنيا الجديد يعانق نهر النيل والمتحف الأتونى بعد التطوير.. فيديو وصور كورنيش المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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 قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من كورنيش النيل بمحافظة المنيا ،حيث يمتد كورنيش النيل من أقصى الشمال إلى أقصى جنوب مدينة المنيا، ولذلك سمى بفسحة الفقراء، حيث تحول كورنيش النيل من مجرد كورنيش إلى علامه متميزة، خاصة بعد أعمال التطوير التى شهدها الكورنيش فى الفترة الأخيرة، والتى تمت على 4 مراحل، وتظهر صورة جمالية لا تتواجد كثيرا فى كثير من محافظات مصر حيث يتعانق كورنيش النيل مع نهر النيل من الشرق وكذلك المتحف الأتونى شرق النيل .

وتم الانتهاء من مايقرب من 90% من أعمال تطوير كورنيش النيل ولم يتبقى سوى جزء بسيط منه، كما تم الانتهاء من أجزاء كبيرة فى المرحلة الأخيرة وسوف يتم تسليم المشروع قبل انتهاء شهر رمضان الكريم ، حيث لم يتبقى سوى النجيل الطبيعى واللمسات النهائية .
 
يذكر أن أعمال تطوير كورنيش النيل تمت على 4 مراحل بدأت من أمام مسجد سيدى أحمد الفولى وينتهى التطوير عند النادى الرياضى .
 
ومن ناحيته يتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أعمال تطوير الكورنيش بشكل دائما وتوجيهات مستمرة بتذليل أى عقبات تقف أمام المشروعات المنفذة والتى تخدم المواطنين من أبناء المحافظة 
 

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