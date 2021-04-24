اليوم السابع
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كنت ضابطا.. قصة عضو مافيا سيريلانكي هرب الهيروين فى بطنه وسقط بفندق بالقاهرة

السبت، 24 أبريل 2021 09:00 م
كنت ضابطا.. قصة عضو مافيا سيريلانكي هرب الهيروين فى بطنه وسقط بفندق بالقاهرة اللواء حسين والي
كتب بهجت أبو ضيف

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في الحلقة الثانية عشر، من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يكشف اللواء حسين والي، مساعد وزير الداخلية السابق، عن إحدى جرائم جلب المواد المخدرة من الخارج، خلال عمله بإدارة مكافحة المخدرات، والتي تمكن من ضبط المتهم بها، حيث تمكن تاجر مواد مخدرة عضو بالمافيا، يحمل الجنسية السيريلانكية، من جلب كمية من مخدر الهيروين من الخارج، وتهريبها لمصر، بواسطة إخفائها داخل أمعاء بطنه، وتمكن من الخروج من المطار دون اكتشاف أمره.

أضاف أن المتهم بدأ في التواصل مع تجار المواد المخدرة لترويج بضاعته، حتى تم رصد نشاطه، وبدأ "والي" في التواصل معه، مدعيا أنه صاحب معرض سيارات، وطلب منه شراء الكمية التي بحوزته، واتفق معه على لقائه بأحد الفنادق التي يقيم بها المتهم، واستخرج المتهم المواد المخدرة من أمعائه، ليتم القبض عليه، وتم محاكمة المتهم، وصدر ضده حكم بالإعدام، ثم وصل الحكم إلى السجن المؤبد.


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