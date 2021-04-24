ضبط تشكيل عصابى بالجيزة سرق "أتوبيس خاص" من السويس وخبأه في المنوفية

السويس - سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من ضبط تشكيل عصابى من محافظة الجيزة، قام بسرقة أتوبيس من ميدان الأربعين بالمحافظة. وتمكن ضباط المباحث من ضبط 4 متهمين أعضاء التشكيل العصابي، وإعادة الأتوبيس الذى قام التشكيل العصابى بإخفائة بمحافظة المنوفية لبيعه.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم شرطة الأربعين يفيد بقيام مجهولين بسرقة أتوبيس خاص بمواطن.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث مديرية أمن السويس ، تبين أنه تشكيل عصابى من منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة ، قام بسرقة الأتوبيس، وقاموا بإخفائه بمحافظة المنوفية لبيعه.

وتمكن رئيس مباحث مديرية أمن السويس ، وضباط المباحث ، من ضبط أعضاء التشكيل العصابي ، كما أعادوا من محافظة المنوفية الأتوبيس المسروق.