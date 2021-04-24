ضبط المتهم بقتل صياد فى كفر الشيخ بطلقة خرطوش بالخطأ

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بكفر الشيخ، ونجحت في تحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ بعثور صياد مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، على جثة ابنه داخل قارب صيد بدائرة المركز، وأن المجنى عليه خرج للصيد برفقة شخصين، مقيمان بدائرة المركز، ولم يعودا، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بها إثر طلق نارى، وكذلك ما قرره خال أحد الشخصين المذكورين بتلقيه اتصال تليفونى من نجل شقيقته أخبره خلاله أنه حال عبثه بسلاح نارى خاص به خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ فأحدثت إصابة المجنى عليه وأودت بحياته

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، عن اختباء المتهمان داخل إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف أحدهما أنه أثناء عبثه ببندقية خرطوش خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ أصابت المجنى عليه فأودت بحياته ، فقاما بترك الجثة داخل القارب وأبلغ خاله بالواقعة ولاذا بالهرب، كما أرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "بندقية خرطوش" وسلاح أخر "بندقية آلية "، وبمواجهة المتهم الآخر أيد ما قرره المتهم الأول .