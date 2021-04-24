سقوط تاجر عملة يروج النقد الأجنبي بالسوق السوداء في الفيوم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من نطاق مدينة الفيوم مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغا ماليا، وهاتفا محمولا، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم ، وبمواجهته أقر بنشاطه الآثم.