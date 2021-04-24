سقوط المتهمين بسرقة خطوط البترول في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية ، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة نقل مُحملة بأجولة

من التبن ، وضبط بحوزته رخصة تسيير للسيارة "مزورة".

وبفحص السيارة تبين أنها مُجهزة بفنطاس "تم إخفائه أسفل الحمولة" وبداخله كمية من المواد البترولية بإجمالى (1,5 طن سولار "مجهول المصدر) وبالكشف الفنى عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته أقر بعمله على السيارة كسائق لصالح (شخصين ، لا يعلم بياناتهما ، وجارى تحديدهما وضبطهما) وأقر بقيامه بتحميل المواد البترولية عقب الإستيلاء عليها من أحد خطوط البترول بالمنطقة الجبلية المتاخمة للطريق الإقليمى وأنه كان فى سبيله لإيداع الحمولة بأحد المخازن بمنطقة الخصوص بالقليوبية لصالح المذكورين نظير تحصله على مبالغ مالية .

وبإرشاده التوصل لمكان الكبسولة المُستخدمة فى سرقة المواد البترولية من خط أنابيب بترول كائن بنطاق مركز شرطة الصف بالجيزة .