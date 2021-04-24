اليوم السابع
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روسيا تدعو لاجتماع وزارى للرباعية الدولية حول الشرق الأوسط "بأسرع ما يمكن"

السبت، 24 أبريل 2021 01:00 ص
روسيا تدعو لاجتماع وزارى للرباعية الدولية حول الشرق الأوسط "بأسرع ما يمكن" سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ

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أكد المبعوث الخاص للخارجية الروسية لشؤون التسوية الشرق أوسطية فلاديمير سافرونكوف، ضرورة عقد اجتماع وزارى للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين بأسرع ما يمكن.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، عن بيان للخارجية الروسية، فى أعقاب اجتماع مبعوثى الرباعية، قوله إن "الجانب الروسى أكد أهمية عقد اجتماع الرباعية على مستوى الوزراء، وتوسيع تعاون هذه اللجنة مع اللاعبين الكبار فى المنطقة".

ولفت المبعوث الروسى إلى المبادرة الروسية لعقد مشاورات بين الأطراف المعنية بعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وشدد الجانب الروسى على أهمية تجاوز الانقسام الفلسطينى على أساس منصة منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذى من المتوقع أن تساهم فيه الانتخابات الفلسطينية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن المبعوثين بحثوا الخطوات العملية للرباعية الدولية لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأثناء مناقشة الوضع الاقتصادى والاجتماعى والوبائى فى الأراضى الفلسطينية، أكدت الأطراف ضرورة تقديم المساعدة الدولية.

 


روسيا

أخبار روسيا

اجتماع وزارى

الرباعية الدولية

الشرق الأوسط

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