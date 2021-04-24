رئيس الوزراء الباكستانى: قطاع السياحة وحده يمكنه سداد ديون البلاد

إسلام آباد أ ش أ

قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، إن السياحة وحدها يمكن أن تساعد فى سداد ديون باكستان إذا تم التركيز على القطاع بشكل صحيح.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى حفل بعد افتتاح جامعة كوهسار، حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية.

وأضاف خان "إن إنشاء جامعة كوهسار خطوة مهمة إلى الأمام فى تعزيز قطاع السياحة فى البلاد، فهو المستقبل".. مستشهدا بمثال سويسرا، وقال رئيس الوزراء إن سويسرا جنت من 60 مليار دولار إلى 80 مليار دولار من السياحة وإنها لا تمثل سوى نصف المناطق الشمالية لباكستان.

وأضاف "لسوء الحظ، لم نقم بالعمل فى قطاع السياحة فى الماضى ونتيجة لذلك يقع عبء جميع السياح القادمين إلى باكستان على مدينة موري"، مضيفًا أن مورى وحدها لا تستطيع تحمل هذا العبء، وبالتالي، كان من الضرورى تطوير المزيد من المواقع السياحية فى الدولة.