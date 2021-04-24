"حياة كريمة".. قومى المرأة بالشرقية: استخراج 122 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمراة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس، استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، وتم استخراج 122 بطاقة رقم قومى، بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية وهي "الملكين البحرية والأخيوة والجمالية والمناجأة الصغرى".

وقالت مقررة الفرع، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" إن ذلك يأتى حرصا من المجلس على حمل كل سيدة بطاقة رقم قومى حديثة، وفى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت: إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية بالزقازيق.

يذكر أن مركز الحسينية من المراكز الكبيرة بالمحافظة يمثل 31% من مساحة المحافظة، بإجمالى مساحة 383 ألف فدان، ويقدر عدد سكان المركز ب 700 ألف نسمة ويضم 41 قرية و740 تابع، مركز مترامي الأطراف تربطه علاقات حدودية مع محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.