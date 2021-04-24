اليوم السابع
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حملة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينة 6 أكتور

السبت، 24 أبريل 2021 10:52 ص
حملة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بمدينة 6 أكتور حملة لرفع الإشغالات
كتب ـ أحمد حسن

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كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق، بشن حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة.
                    
وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن  إزالة الاشغالات بالمقاهي بالحيين الأول والثانى، مضيفا أنه تم ضبط سيارة تقوم بإلقاء مخلفات بالمنطقة الصناعية ولودر يقوم بأعمال تشوين مخلفات  بالحي الأول.
 
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخلفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على منع أي مظاهر عشوائية، والتعامل معها فور حدوثها. 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ٦ اكتوبر

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رفع الاشغالات

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