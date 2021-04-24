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حملات لرفع الإشغالات بشوارع مصر الجديدة استحابة لـ"اليوم السابع".. صور

السبت، 24 أبريل 2021 08:37 م
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مصر الجديدة استحابة لـ"اليوم السابع".. صور جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهزة محافظة القاهرة، حملة مكبرة على شوارع مصر الجديدة، استجابة لما نشره اليوم السابع بشأن مخالفات المحال، وانتشار الإشغالات بعدة شوارع قريبة من ميدان روكسى، حيث قاد الحملة المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس حسن موافى، رئيس حى مصر الجديدة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال.
 
وأسفرت الحملات عن رفع إشغالات من شارع بطرس غالى، وسيد عبد الواحد، والسلحدار، وتم التنسيق مع المرافق على التواجد يوميا، حيث أكد الحى أنه سيتم التعامل مع مخازن الأقمشة والأحذية الموجودة كمنشآت ذات خطورة داهمة وإصدار قرارات بالإخلاء، وسيتم فحص ملفات التصالح المقدمة على الوحدات السكنية المطلوب تحويلها.
 
كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة روكسي والسلحدار والكوربة استجابة لشكاوى المواطنين، حيث أكد نائب محافظ القاهرة أنه سيتم المتابعة من خلال حملات يومية لمنع الإشغالات.
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