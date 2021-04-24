حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش و250 تذكرة هيرويين وشابو بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار محمود عمر، مدير نيابة مركز المراغة، حبس تاجر مواد مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بالإتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجهم لكمية من مخدر الهيروين والشابو القاتل على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.

وقررت النيابة العامة، أيضا بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير عنها لإرفاقه بالأوراق الخاصة بالقضبة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه أمن سوهاج، مفادها قيام تاجر مواد مخدرة بجلب كمية من مخدر الحشيش والشابو والهيرويين بقصد الإتجار، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات، وتم ضبط المتحرى عنه، عامل، ويقيم بندر المراغة مركز المراغة، الذى سبق إتهامه فى 4 قضايا ما بين "إتجار بالمخدرات و تبديد و سرقة وسائل نقل و حيازة أسلحة"، و بحوزته 4 طرب لمادة الحشيش المخدر وزن 600 جرام، و55 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 165 جرام، و85 تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن 250 جرام، ومبلغ 13.000 جنيهاً وهاتف محمول.

وتم التحفظ على المتهم و المضبوطات، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1674 لسنة 2021 إدارى مركز المراغة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.