جامعة سوهاج تدعم مكتبات كلياتها بـ650 ألف جنيه لخدمة العملية التعليمية

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات التعليمية، بحضور الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المحاسب أشرف القاضي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور ناصر كشكي وكيل كلية الآداب، ومحمد نصر مدير الموارد البشرية بالجامعة.

وناقش الدكتور أحمد عزيز خلال الاجتماع احتياجات المكتبات داخل الحرم الجامعي، حيث وافق رئيس الجامعة على دعم المكتبات بمبلغ 650 ألف جنيه وتزويدها بأحدث إصدارات الكتب والمراجع العلمية وذلك لخدمة الطلاب والخريجين.

وأكد "عزيز"، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة علي تزويد مكتباتها وإثراء مقتنياتها لخدمة العملية التعليمية، وأيضاً تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك للمساهمة في البناء الفكري للمجتمع، إلى جانب حماية التراث والفكر الإنساني والحفاظ عليه وإتاحته للاستعمال.

وأضاف الدكتور أحمد سليمان، أن هذا الدعم سوف يشمل جميع مكتبات الكليات داخل الحرم الجامعي القديم والجديد، بالإضافة إلى المكتبة المركزية بالجامعة الجديدة التي تم افتتاحها في يناير الماضي وتخدم شريحة كبري من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها.