تعليم الإسماعيلية: تطوير 45 مدرسة وإنشاء 5 مدارس جدد بتكلفة 81 مليون جنيه

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إنه ناقش مع المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدى عنانى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نسب تنفيذ خطة مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية بالإسماعيلية للعام المالى 2020-2021، ومقترح خطة 2021-2022.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 18 مدرسة تعليم عام وفنى بتكلفة إجمالية 31 مليون جنيه، وفى مرحلة التعليم الثانوى تم تطوير 27 مدرسة، وتجهيز 590 فصل بشاشات تفاعلية وتزويدها بنقاط تقوية إشارات شبكة الإنترنت.

وتابع طه عجلان، أنه تم الإنتهاء من إنشاء 5 مدارس والذى من المرتقب دخولهم الخدمه مع العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير والإنشاء تجرى بمعدلات إنجاز طبقًا للتخطيط، ويبلغ إجمالى التكاليف للإنشاءات وتطوير المدارس 81 مليون جنية على مستوى المحافظة .

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ما تم انجازه فى مجال التعليم مؤكدًا أنه فى مجال التنمية المهنية "وحدة المشروعات التعليمية" تم الإنتهاء من تدريب معلمى الصف الأول وتنمية مهارات 1600 معلم فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تنفيذ وتشغيل منفذ بيع منتجات التعليم الفنى ومبادرة الباحث الصغير ومبادرة المدرسة الخضراء، كما تم مناقشة مشكلات ومعوقات إنشاء بعض المدارس، والبحث عن أفضل الحلول للتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك المعوقات.