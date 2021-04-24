تعرف على كيفية سداد السائقين قيمة الخدمات والرسوم عبر بوابة مرور مصر

كتب عبد الرحمن سيد

تيسيرا على المواطنين وتماشيا مع خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية بات ممكنا تسدد قيمة الخدمات المرورية التى يحتاجها السائقين وأصحاب السيارات إليكترونيا عبر بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية.

وتسدد المبالغ المالية المستحقة عن الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية - مسبوقة الدفع- كروت الخصم المباشر).

ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات ما يلى:

- دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الانتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم.

- سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونياً

- الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين

- مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع

وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التي تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى اختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.