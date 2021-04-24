اليوم السابع
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تزامنا مع فتح باب التقدم لـ8 جامعات..

تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة حكومية

السبت، 24 أبريل 2021 11:17 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة حكومية وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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بالتزامن مع فتح باب التقدم والترشح لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية، ينشر "اليوم السابع" الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات  وتتمثل فى:
 
1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.
 
2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
 
3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
 
4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.
 
5- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من احد الجهات التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفى حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت فى الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا.
 
6- 4 صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح .
 
7- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.
 
8- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة.
 
9- صورة شخصية حديثة.
 
10- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.
 

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة فى جامعات بنها وقناة السويس والسويس وحلوان والقاهرة ودمياط وسوهاج وبنى سويف.

 

 


التعليم العالى

الاعلى للجامعات

جامعة القاهرة

جامعة بنها

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