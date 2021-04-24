تحرير 548 محضرا فى حملات رقابية على الأسواق بدمياط والغربية وغلق 15 مقهى بسوهاج

المحافظات - محمد طارق - محمود مقبول

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن نتائج الحملات التموينية المنفذة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط خلال النصف الأول من إبريل الجارى والتى أسفرت نتائجها عن تحرير 534 محضرا.

وتم تحرير 86 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 448 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجارى وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وأكدت المديرية فى البيان الصادر عنها بأنها لا تدخر جهداً فى المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة وذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية .

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط الاسواق ومصادرة السلع غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى نائب محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 محضرا، منها تحرير عدد 4 محاضر لمحلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحرير محاضر تبدأ بأرقام " 9740، 9741، 9742، 9743 " كما تم تحرير عدد 5 محاضر تسجيل كميات وهميه وكارت ذهبى بغرض التربح وسرقة الدعم وإهدار المال العام، وتحرير عدد 1 محضر لمخبز بلدى قام بالتصرف فى عدد 8 شكارة دقيق بلدى مدعم بغرض بيعها فى السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

كما تم تحرير عدد 2 محضر ضد مخابز لإنتاجها خبز بلدى غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير محضر لثلاجة مواد غذائية لعدم التمكين من التفتيش، وتحرير محضر عدم إعلان عن اسعار البوتاجاز المنزلى المدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة بصورة يومية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم للشوارع والميادين، والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وأماكن تردد المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، استمرت حملات المتابعة والتفتيش، حيث قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق، والصحة، بتنفيذ حملات استهدفت المقاهي، والكافيهات، والمحلات، ومواقف السيارات بالمدن، والقرى، ووسائل المواصلات على الطرقات، وأسفرت تلك الحملات عن غلق 15 مقهى، و مصادرة 159 شيشة، وتحرير 50 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، و 25 محضر مخالفات متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بحملة مكبرة استهدفت المقاهي، ومواقف سيارات الأجرة، والمحلات بنطاق قرى جزيرة شندويل، وعرابة ابو الدهب، وبندار الكرمانية، والشيخ مكرم، وقلفاو، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وأسفرت الحملة عن غلق 12 مقهى، و مصادرة 100 شيشة، وتحرير 25 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة، و 18 محضر لمخالفات متنوعة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بحملات متابعة استهدفت المدينة والقرى التابعة وأسفرت عن غلق مقهى مخالف، ومصادرة 21 شيشة، وتحرير 25 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز ومدينة دار السلام قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة للمرور ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي، ومواقف السيارات بالمدينة والقرى التابعة، حيث تم غلق عدد 2 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية، و مصادرة 14 شيشة.

وفي مركز ومدينة جرجا، شنت الوحدة المحلية حملات مكبرة استهدفت المحلات، والمقاهي، ومواقف السيارات بالمدينة وعدد من القرى التابعة، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر، و مصادرة 24 شيشة.

وفي نفس السياق، وبالتزامن مع حملات التفتيش والمتابعة كثفت الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى من أعمال الرش والتعقيم بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، والمناطق الحيوية، والمصالح الحكومية، ودور العبادة، والأماكن الخدمية، وأماكن تردد المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.