تحرير 1172 محضر عدم التزام بالإجراءات الاحترازية بقنا

وكشف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية قامت بتحرير عدد 1172 محضرا للأفراد والمنشآت وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن أعمال الحملة أسفرت عن تحرير 1153 محضرا بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة و11 محضر لمنشآت لم تلتزم بتطبيق التعليمات المقررة، لافتا إلى أنه تم التصالح علي 1086 محضرا من إجمالي المحاضر المحررة بقيمة 72550 جنيها للمخالفات.

وأضاف الداودي، أن أعمال الحملة نجحت في فض 157 سوق تجارى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وكذا فض 24 حفل زفاف وسرادق عزاء، فضلا عن غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، ووجه محافظ قنا رؤساء المراكز والمدن باستمرار تكثيف الحملات الميدانية بشكل دوري لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والورش بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلًا عن التأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية وسيارات نقل الركاب بالطرق الداخلية والسريعة ومحطات القطارات ،بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.