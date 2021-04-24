تجهيز العناية العامة بـ15 سريرا ومعمل الكيمياء بمستشفى الجمالية بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أجرى الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولة تفقدية بمستشفى الجمالية المركزى برفقته وكيل المديرية للطب الوقائى وفريق من الطب العلاجى والوقائى والرعاية الأساسية ومدير إدارة الجمالية ومدير المستشفى، حيث وجه مكى بسرعة التشغيل التجريبى للعناية العامة والتى تم الانتهاء من تجهيزها وفرشها بالأسرة والأجهزة الطبية، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت حوالى 4 ملايين جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى بقوة 15 سرير و 2 باى باب و 2 اجهزة تنفس.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

وقام مكى بجولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال واقسام الاشعة والكلى والعناية ومعمل الكيمياء ومعمل امراض الدم.

ووجه مكى برفع كفاءة الشبكة الخاصة بالأكسجين وتزويد مخارج الاكسجين واكد على توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالشكر والتقدير للمجتمع المدنى المساهم فى هذا العمل العظيم.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات واستعدادها لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.























