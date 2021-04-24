"باليوم والتاريخ".. تعرف على الإجازات الرسمية حتى نهاية 2021

كتب محمود راغب

سيكون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على موعد خلال الأشهر المتبقية من عام 2021، مع عدد من الأعياد الرسمية والإجازات الرسمية التى ننتظرها خلال الشهور المتبقية من هذا العام.

وفيما يلى ننشر باليوم والتاريخ أهم الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2021:

- الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

- السبت 1 مايو: عيد العمال

- الاثنين 3 مايو: عيد شم النسيم

- الخميس 13 مايو حتى السبت 15 مايو: عيد الفطر المبارك

- الأربعاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

- الاثنين 19 يوليو: وقفة عيد الأضحى

- الثلاثاء 20 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو: عيد الأضحى المبارك

- الجمعة 23 يوليو: عيد الثورة

- الاثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية

- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

- الاثنين 18 أكتوبر: المولد النبوي الشريف