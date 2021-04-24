انطلاق امتحانات شهر أبريل لطلاب المعاهد الأزهرية اليوم

كتب لؤى على

تنطلق اليوم السبت، أعمال الامتحانات شهر أبريل لطلاب المعاهد الأزهرية ، والتى تستمر حتى نهاية الشهر، بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الثانوى لجميع المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية والخاصة والشعبة الإسلامية.

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية، استعداداته لانطلاق امتحانات شهر أبريل من العام الدراسى 2020-2021، وأعلنت جميع المناطق الأزهرية جداول الامتحانات، وذلك بعد قرار القطاع بمنح حرية وضع الجداول للمناطق بما يناسبهم، كما تم توزيع كافة المطهرات وأدوات التعقيم على جميع المعاهد تمهيداً لانطلاق الاختبارات.