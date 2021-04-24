اليوم السابع
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المجموعات القتالية تداهم الفيوم وتنفذ 149 حكما وتضبط أسلحة ومخدرات

السبت، 24 أبريل 2021 11:22 ص
المجموعات القتالية تداهم الفيوم وتنفذ 149 حكما وتضبط أسلحة ومخدرات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

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وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركزى شرطة (الشواشنة – يوسف الصديق).

 

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قطع سلاح نارى، بحوزة 7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية"، وضبط (3) قضايا مخدرات، ضبط خلالها كمية من المخدرات ، بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (149) حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 متهمين "لأربعة منهم معلومات جنائية" مطلوب ضبطهم وإحضارهم، وضبط(204) قضية متنوعة أبرزها "سلاح أبيض – حيازة ألعاب نارية- مصنفات فنية"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

 

 


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