أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 ملايين و723 ألفا و635 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في البلاد، وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم /السبت/- أن 6 آلاف و84 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت إلى أن 8 آلاف و15 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالى متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و217 ألفا و485 شخصا.
يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح (استرازينكا) المصنع في الهند و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام (كوفاكس) الأسبوع الماضي.
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