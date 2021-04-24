الحكومة الليبية تبحث ملف نازحى بنغازى لتوفير الاحتياجات العاجلة وإعادة الاعمار

طرابلس /أ ش أ/

بحث وزير الإسكان والتعمير الليبى أبوبكر محمد الغاوى ،اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، ملف مهجرى ونازحى مدينة بنغازي؛ من حيث توفير الاحتياجات العاجله لهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب.

وبين المكتب الإعلامى لوزارة الإسكان والتعمير - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - أن وزير الإسكان أكد على أهمية الإسراع فى الانتهاء من عملية حصر المبانى المتضررة من الحرب من قبل اللجنة المكلفة والبدء فى عملية إزالة الركام ومخلفات الحرب وصيانة وفتح المسارات وإعادة الخدمات لمدينة بنغازي.

وحضر المباحثات وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، وعدد من رؤساء المجالس المحليه بالبلدية وبعض نازحى بنغازي.