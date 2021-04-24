اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 09:05 م
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استهداف ناقلة نفط إيرانية فى بانياس السورية بصاروخين

السبت، 24 أبريل 2021 07:52 م
استهداف ناقلة نفط إيرانية فى بانياس السورية بصاروخين حريق بناقلة نفط
وكالات

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ذكرت قناة العالم الإيرانية أن ناقلة النفط استهدفت قبالة سورية بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفا أضرارا جزئية والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر، وذكرت القناة أن الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة سوريا هي واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس النفطي، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت وزارة النفط السورية أعلنت مساء اليوم أن حريقا اندلع في "أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية"

ولاحقا أكدت أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.


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