استطلاع: واحد من كل 3 طلاب فى كوريا الجنوبية رغبوا فى الانتحار بسبب أعباء الدراسة

كتب وكالات

أظهر استطلاع للرأى، أن واحدا من بين كل ثلاثة طلاب بالمدارس المتوسطة والثانوية فى كوريا الجنوبية فكر فى الانتحار على مدار العام الماضي، بسبب الأعباء الأكاديمية.

وفى استطلاع شمل 5,669 طالبا فى المدارس المتوسطة والثانوية أجراه المعهد الوطنى لسياسات الشباب الذى تديره الدولة فى الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام الماضي، قال 27% من المشاركين فى الاستطلاع إنهم فكروا فى الانتحار فى العام الماضي. وبحسب الجنس، قالت 35% من الطالبات ذلك، مقارنة بـ 19.6% من الطلاب الذكور.

وعند سؤالهم عن أسباب التفكير فى الانتحار، أشار 39.8% إلى المشكلات الدراسية، مثل الدرجات المدرسية والتوتر الأكاديمي، وأجاب 25.5% بالقلق بشأن المستقبل والوظيفة، و16% بسبب الصراع الأسري، و4.8% بسبب الصراعات مع زملائهم الطلاب، و1.7% بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وقال المعهد إن نسبة الطلاب الذين يفكرون فى الانتحار اختلفت قليلا حسب المستوى الاقتصادي، فقد بلغت نسبة الطلاب الذين يفكرون فى الانتحار 43.6% فى المستوى الأعلى، و39.3% فى المستوى المتوسط، و29.3% فى المستوى الأدنى.

وقد تم إجراء الاستطلاع بهدف فحص تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التى صادقت عليها الحكومة الكورية فى عام 1991، ولتعزيز حقوق الإنسان للأطفال والشباب، وشمل الاستطلاع 2,954 من طلاب المدارس الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس.

وقال 27% من مجموع 8,623 طالبا إنهم شعروا بالحزن أو الاكتئاب دون سبب خلال العام الماضي، بينما قال 23.6% إنهم شعروا بالحاجة إلى ترك المدرسة.