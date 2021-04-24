إرشادات الرعاية المنزلية للأطفال المصابين بـ فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

تنتشر جائحة فيروس كورونا بلا هوادة واللقاحات متاحة للبالغين فقط، على الرغم من أن بعض مطوري اللقاحات قد بدأوا تجارب على لقاحات للأطفال، فلا يوجد شيء ملموس حتى الآن.

ومع عدم وجود لقاحات مخططة للأطفال والاتجاه المتزايد للإصابة في الشهرين الماضيين، يبدو أن الحل الوحيد هو المراقبة الأكثر صرامة، كما يقول الأطباء، ويجب على الأطفال المصابين بفيروس كورونا الذين تم إخطارهم بالعزل المنزلي اتباع الإرشادات الاحترازية لضمان تعافي أفضل مع منع انتشار هذا الفيروس.

في ضوء ذلك، وضع الأطباء وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" إرشادات للرعاية المنزلية للأطفال المصابين بفيروس كورونا.



ارشادات الرعاية المنزلية لمريض كروونا من الأطفال

نصائح الخبراء من الأطباء

يجب وضع الأطفال الأصغر سنًا الذين تم إخطارهم بالعزل في المنزل مع البقاء في غرفة جيدة التهوية مع مرحاض متصل.

يجب تحديد مقدم رعاية مخصص للطفل.

يجب أن يشرب الطفل أيضًا الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبته.

بالنسبة للمواليد الجدد المصابين بكورونا، يجب الاستمرار في الرضاعة الطبيعية.

يجب على الأم ممارسة النظافة الروتينية لليدين وارتداء قناع أثناء القيام بذلك.

إذا كانت الأم غير قادرة على الإرضاع ، يمكنها الإرضاع بعد اتباع إجراءات نظافة اليدين.

اتباع تدابير نظافة اليدين بانتظام كما هو الحال أيضًا قبل وبعد إزالة القفازات والأقنعة.

يجب تنظيف الأيدي المتسخة الظاهرة بالصابون والماء، بينما يجب فرك اليدين بشكل متكرر أيضًا.

يُنصح باستخدام المناشف الورقية التي تستخدم لمرة واحدة لتجفيف اليدين.