أوكسفورد تخطط لإنتاج لقاحات مخصصة لمكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا

وكالات

كشفت مجموعة أوكسفورد للقاحات في بريطانيا، خططها لإنتاج لقاحات مخصصة لمكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وتوقع مدير المجموعة البروفيسور أندرو بولارد، أن تكون اللقاحات المطورة لمواجهة السلالات الجديدة جاهزة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وكانت طفرات كورونا التي أدت إلى ظهور سلالات جديدة من الفيروس في عشرات الدول، أثارت الشكوك بشأن فعالية اللقاحات الحالية.

ونقلت قناة سكاى نيوز عربية أن بولارد، الذي تولى الإشراف على تجارب لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، يقول إن اللقاحات بصورتها الحالية تؤمن بعضا من الحماية ضد السلالات المتحورة، مشددا على أن وباء كورونا لن يكون ضاغطا على البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة صحفية مع "ديلي ميل" البريطانية، بمناسبة مرور عام على تلقى أول شخص جرعة من لقاح كورونا إبان فترة التجارب السريرية، أوضح أن انتصار بلاده على وباء كورونا كان أمرا غير وارد قبل نحو عام، وأوضح بولارد أن اللقاحات هي الحل للخروج من دوامة الإغلاقات التي لا تنتهي حول العالم.

وأشاد العالم البريطاني بالجموع التي هبت للمشاركة في التجارب السريرية العام الماضي، مما أتاح المجال لتطوير اللقاحات وإخراجها إلى حيز الوجود.

واعتبر أندرو بولارد أن بريطانيا في وضع جيد للغاية، مشيرا إلى أن 90 بالمئة ممن عرضوا عليهم اللقاح وافقوا على تلقيه، وقال: "هذا مذهل. لم يتوقع أحد ذلك". بينما أعلنت شركة بهارت بيوتيك الهندية بالتعاون مع المجلس الهندى للبحوث الطبية أن لقاحها المطور الذى يسمى Covaxin، هو أحد لقاحين لـ covid-19 يستخدمان حاليًا فى البلاد لحماية الناس من فيروس كورونا الجديد، والآخر هو Covishield (الذى طوره معهد Serum Institute بالتعاون مع أسترازينيكا).

يأتى هذا فيما سجلت بريطانيا أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 127 ألفا، فيما انخفض معدل الإصابات اليومية من قرابة 70 ألفا في يناير الماضي، إلى أقل من 3 آلاف في الأيام الأخيرة، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاه باتت تسيطر على الوباء مع تراجع الإصابات. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أكثر 33 مليون بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا، مما يفتح الباب أمام تخفيف القيود المفروض لمواجهة الوباء. وفي سياق متصل سيكون بإمكان البريطانيين بعد أسابيع الحصول على "جواز سفر كورونا"، الذي تأمل لندن أن يستخدم للسفر حول العالم مع تجنيب حامليه القيود المرتبطة بوباء "كوفيد 19"، حيث كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الملايين سيحصلون على "جوازات سفر كوفيد" في 17 مايو المقبل، بما يتيح لهم قضاء إجازاتهم المعتادة هذا الصيف خارج بريطانيا.

ويفيد هذا الجواز البريطانيين في تفادي الحجر الصحي لدى وصولهم إلى وجهاتهم، حسبما تأمل حكومتهم ، وقالت الصحيفة إن وثائق السفر الجديدة ستكون مختلفة عن شهادات "كوفيد 19" المحلية، مشيرة إلى أنه يفترض توفير هذه الشهادات قبل رفع قيود السفر الدولي الشهر المقبل.