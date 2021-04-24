أسماء الـ 7 متوفيين من عائلة واحدة بينهم طفلان فى حادث تصادم الشرقية

حصل "اليوم السابع" على أسماء 7 أشخاص بينهم طفلان جميعهم من عائلة واحدة لقوا مصرعهم، صباح اليوم، فى حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل وملاكى، بطريق القاهرة الأوسطى، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى بلبيس المركزى، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، بطريق القاهرة الأوسطى بعد مصنع 200 الحربى، نطاق مركز بلبيس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، وانقلاب السيارة النقل، وأسفر الحادث عن مصرع سبعة أشخاص من مستقلى السيارة الملاكى،جميعهم من عائلة واحدة وهم كل من " مصطفى عادل لطفى " 39 سنة مقيم الساحل القاهرة، و" شقيقه " أحمد" 35 سنة و" طارق إبراهيم توفيق" 61 سنة و" إيهاب فوزى عبد العزيز" 47 سنة، و" ياسمين هشام محمد " 27 سنة و" طفلين عمرهما 5 و3 سنوات، فيما لاذ قائد السيارة النقل بالفرار، وتمت الاستعانة بقوات الإنقاذ بقسم الحماية المدينة، لاستخراج الجثث من السيارة الملاكى، بعد انقلاب السيارة النقل أعلاها.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وتم أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى نيابة مركز بلبيس، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية،التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.