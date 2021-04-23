300 منزل على الطراز النوبي.. "اليوم السابع" داخل مشروع الإسكان الريفي بكلابشة

أسوان - صلاح المسن

مشروع اسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، تحفة معمارية علي الطراز النوبي القديم يقع علي مساحة 90 أف متر مربع ويضم مشروع اسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة 300 وحدة من وحدات المنازل الريفية، ومساحة المنزل 150 متر ومقسم الي نصفين 70 متر شقة و80 متر حوش سماوي.

تم تمهيد الطرق داخل مشروع اسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة وتوصيل كافه المرافق الاساسيه بها.

وبدأ الحجز في مشروع اسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة سنة 2006 وتم الانتهاء من مشروع اسكان البيت الريفي بمدينة كلابشة وتسليم العقود للحاجزين في سنة 2021، كما قدم العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة العديد من التسهيلات في الاجراءات

كما ساهم الانتهاء من مشروع الاسكان الريفي ، في الاهتمام بالمنطقة وتشجيع الحاجزين علي سرعة استكمال اجراءات الحجز.

وانتهت أزمة تسليم مشروع البيت الريفى بمدينة كلابشة، عقب الوصول إلى حلول بشأن مشكلة التمويل العقارى، وذلك بعد مرور سنوات من توقف تسليم المساكن، بإجمالى 300 بيت ريفى، وتمت الموافقة علي قيام بنك ناصر الاجتماعي بتمويل مشروع البيت الريفى بمنطقة كلابشة بأسوان بالتعاون مع محافظة أسوان .

ومشروع تملك البيت الريفي يهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من محافظة أسوان، و أن الفئات المستهدفة هم أهالى كلابشة من سن 21 وحتى 65 عاما عند المنح.



























