اليوم السابع
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ورثت المهنة عن زوجها منذ 50 عاما.. "فاطمة السيد" أقدم مسحراتية بالغربية

الجمعة، 23 أبريل 2021 02:00 ص
ورثت المهنة عن زوجها منذ 50 عاما.. "فاطمة السيد" أقدم مسحراتية بالغربية فاطمه السيد أبو جندي أشهر مسحراتية فى محافظة الغربية
الغربية محمد طارق

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قدم " اليوم السابع" بثا مباشرا، لأقدم مسحراتي في الغربية، والتي ورثت المهنة عن والدها منذ أكثر من 50 سنة، لتقوم بالنزول الي الشوارع بمساعدة بناتها بمنطقة كفر عنان التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية.
 
التقى "اليوم السابع" فاطمه السيد أبو جندي أشهر، مسحراتية في محافظة الغربية، والتي قالت إنها تعمل في هذة المهنة منذ أن كان عمرها 10 سنوات ، والتي ورثتها من والدها بعد وفاته لإيقاظ الصائمين فى شهر رمضان المبارك، حيث بدأت في تجهيز "الطبلة" الخاصة بها والجلده الذى تدق به على الطبلة .
 
وأضافت أنها تبدأ عملها فى الساعة الواحدة والنصف صباحا، ورغم ان تلك المهنة ارتبطت بالرجال لكنها قررت أن تتحدى العادات والتقاليد لتقوم بإيقاظ الصائمين استعدادا للسحور، موضحة أن فرحة الأطفال بوجودها أثناء سيرها بالشوارع بالطبلة هي الشئ الوحيد الذي يسعدها خلال الشهر الكريم .
 

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الغربية

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فاطمة السيد

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