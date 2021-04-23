ننشر نتيجة التقرير الطبى لضحايا حادث طريق المناشى فى الجيزة

كشفت التقرير الطبي الخاص بالشاب الذي نجا من الموت، بعد مصرع شقيقيه في حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص، بطريق المناشي الخطاطبة بمنشأة القناطر بالجيزة، عن حجم الإصابات التى تعرض لها.

وتضمن التقرير الطبي أن الشاب يبلغ من العمر 27 سنة، أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وجرح ردي بالأنف، بالإضافة إلى كسر بعظمة العضد الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقى العلاج، ولا يمكن استجوابه عقب وقوع الحادث، لحين تحسن حالته الصحية.

كما تبين من خلال التقرير الطبي لمصابي السيارة الميكروباص، أن السائق أصيب بجرح قطعي بالرسخ الأيمن، وكدات بالصدر، والقدم، وإصابة 5 من الركاب بصحبته، بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى الهلال، ومستشفى منشأة القناطر، وخرج ثلاثة منهم في الحال، بعد إجراء الفحصوصات اللازمة.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، إلى تفاصيل الحادث المؤلم الذي راح ضحيته شقيقين لقيا مصرعهما، أصيب شقيقهما الثالث، بعد تصادم سيارتهما الملاكي، بسيارة ميكروباص، بطريق المناشي الخطاطبة.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع بطريق المناشي الخطاطبة، قبل مدخل عربة ربيع بمنشأة القناطر، بين سيارة ملاكي ماركة ميتسوبيشي جراند، يستقلها 3 أشقاء، بين سيارة ميكروباص، يستقلها سائقها و5 ركاب، مما أسفر عن مصرع شقيقين من مستقلي السيارة الملاكي، وإصابة الثالث، وإصابة مستقلي السيارة الميكروباص.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، التي أجراها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أن الحادث وقع بسبب مفاداة قائد السيارة الملاكي، أثناء قدومه اتجاه المناشي، لمخلفات ملقاة بالطريق، مما أدى إلى الاصطدام بالسيارة الميكروباص المواجهة له في نفس الطريق، وأسفر التصادم عن تهشم السيارة الملاكي، وحدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، وانقلابها على الجانب الأيمن.

تم نقل الشقيقين المتوفيين والمصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة الميكروباص، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.