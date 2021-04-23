مصرع عامل بالدقهلية صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة

الدقهلية _ فريق المحافظات

لقى عامل بمدينة السنبلاوين، مصرعه بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة، حيث تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول عامل 35 عاما، مقيم قرية الحصاينة التابعة لدائرة المركز جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر، رئيس مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده قرر أنه حال سير نجله مترجلا على طريق المعاهدة ببندر السنبلاوين اصطدمت به سيارة لا يعرف رقمها وفر قائدها بها هاربا، مما أدى إلى حدوث إصابة أودت بحياته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8320 سنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجار استكمال الفحص وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .