مصرع طفل فى احتراق مخيم للنازحين السوريين بلبنان

كتب وكالات

وقع، بعد ظهر اليوم، حريق فى مخيم للنازحين فى لبنان، ونقل مراسل "سبوتنيك" فى لبنان، أن "الحريق قضى على 7 خيم، ما أدى لمقتل طفل عمره سنة ونصف".

الدفاع المدني اخمد حريق اندلع داخل مخيم للنازحين السوريين في بحنين المنية وسحب جثة طفل من داخله pic.twitter.com/1ooa3IOW5i — موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) April 23, 2021

وتابع المراسل أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى أثناء تواجد الطفل وشقيقته داخل الخيمة، وأوضح أن "الطفلة خرجت من الخيمة لتطلب النجدة ولكن أبنوبة غاز انفجرت وأدت لمقتل شقيقها".

وأفاد المراسل أن سيارات الإطفاء هرعت إلى المخيم، الواقع بين بلدتى المنية وبحنين فى لبنان، وسيطرت على الحريق.



محاولات السيطرة على الحريق



محاولات السيطرة على الحريق



محاولات السيطرة على الحريق