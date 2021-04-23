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مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا منذ عهد الدولة الفاطمية.. فيديو وصور

الجمعة، 23 أبريل 2021 12:47 م
مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا منذ عهد الدولة الفاطمية.. فيديو وصور مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن مسجد اللمطى بمحافظة المنيا، حيث يرجع تاريخ بناء مسجد اللمطى إلى عام 578 هـ / 1182م كما هو مسجل على اللوحة التأسيسية بالمدخل الشمالى للمسجد فى نهاية العصر الفاطمى وبداية العصر الأيوبى .
 
و يعتبر مسجد اللمطى هو أكبر مساجد مدينة المنيا الأثرية، من حيث المساحة حيث تقدر مساحته بحوالى فدان تقريبا، وثانى أقدم مساجد مدينة المنيا الأثرية، وأضيف للجامع ضريح ومأذنه فى وقت لاحق عن تاريخ تشييد الجامع 
 
وهو يزخر بالزخارف الكتابية وكذلك زخارف نباتية محورة عن الطبيعة تظهر بكثرة على الطبالى الخشبيه للاعمدة وبعض الحشوات بالواجهة الرئيسية والرواق الشمالى من الداخل.
 
مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا (1)
مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا (1)

مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا (2)
مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا (2)

مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا (3)
مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا (3)

مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا (4)
مسجد اللمطى ثانى أقدم مساجد المنيا (4)

 


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