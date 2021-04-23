محافـظ المنوفية: متابعة دورية لرصف الطرق وتبطين الترع "صور"

المنوفية - محمود شاكر

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باستمرار المتابعة اليومية والميدانية لكافة الأعمال والمشروعات التنموية التى تتم على أرض الواقع لتذليل العقبات التى تعوق سبل التنفيذ والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية التى تنفذها المحافظة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنى المنوفية.

وفى هذا الإطار، قام رئيس حى غرب شبين الكوم بمتابعة عملية فرد طبقة السن بالطريق من موقف الباجور بشبين الكوم وحتى مزلقان العبد، تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف بهدف توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المركز، وكذا متابعة أعمال الرصف والتطوير بشوارع غرب نادى الجمهورية بشبين الكوم.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع المدينة، وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تبطين ترعة رياح بى العرب بزاوية جروان وذلك ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة فضلاً عن عودة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.