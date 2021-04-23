مجلس "الصحفيين" ينتهى من تشكيل هيئة المكتب ولجانه المختلفة

كتب محمد السيد

انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، من تشكيل هيئة المكتب ولجانه المختلفة، والذى جاء على النحو التالى:

1. ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات .

2. خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق

3. ابراهيم ابو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات

4. محمد شبانة السكرتير العام

5.حسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد .

6 - ايمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب .

7. محمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب .

8 - حماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى .

9 - دعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية