مبادرة للتبرع برسالة على رقم 9509 للمشاركة فى مشروعات "حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أحد أهم المبادرات الرئاسية القومية التى تمس حياة الملايين، وتسعى لرفع مستوى جودة الحياة في الريف المصرى من خلال تنفيذ آلاف المشروعات في شتى المجالات مثل التعليم والصحة والصرف الصحى وتوفير ملايين من فرص العمل لشباب القرى.

وتتلقى المبادرة التبرعات برسالة على رقم 9509 بتكلفة 5 جنيهات للرسالة، لتشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرة القومية "حياة كريمة"، التي يجرى العمل بمشروعاتها على قدم وساق.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أكدت بدء التنفيذ فى الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى حيث يجرى التنفيذ الفعلى لـ 1136 مشروع فى 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى حوالى 84 % من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية) فيما يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروع جاهزة للتنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع تتركز بقطاعى الصرف الصحى والتعليم، و انقسمت المشروعات الجارية حالياً إلى 656 مشروع جديد تم بدء تنفيذها من يناير 2021 بالإضافة إلى استكمال 480 مشروع.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة فى إجمالى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ (387 مشروع جارى منها 189 مشروع جديد و198 مشروع "استكمال"، يليها مشروعات الصرف الصحى بإجمالى 385 مشروع منها 248 مشروع جديد بدأت من يناير 2021 أو ما بعد ذلك و137 مشروع بدأت التنفيذ قبل ذلك "استكمال" ، فيما تحتل مشروعات الإنارة العامة والكهرباء المرتبة الثالثة (126 مشروع) ثم برامج الإدارة المحلية (92 مشروع)، ثم مشروعات مياه الشرب 76 مشروع جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجارى تنفيذها التى بلغ عددها 21 مشروعاً منها 19 مشروع جديد ومشروعان استكمال.