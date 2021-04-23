ما هى استعدادات وزارة الرى لاستقبال موسم الصيف؟

كتبت أسماء نصار

رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزتها خلال موسم الزراعات الصيفية ، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها، وعدم حدوث مشاكل بسبب زيادة الطلب على المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وفى التقرير التالى نستعرض تفاصيل خطة الطوارئ التى وضعتها وزارة الرى للاستعداد لموسم الصيف.

1- تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارىء القصوى فى كافة محافظات الجمهورية.

2- زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية .

3- تخزين المياه فى البرك وخلف القناطر الكبرى، لضمان وصولها إلى المزارعين فى الوقت المناسب، وبالكمية المناسبه.

4- توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصه مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة.

5- التنسيق بين قطاع الرى والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى .

6- الإطمئان على حالة الرى، و التأكد من عدم حدوث مشاكل .

7- مرور المهندسين لمتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.

8- تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة والغير محددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها .

9- تنظيم حملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.

10- تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية بالمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفيه وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

11- التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالإدارات العامة.

12- مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية.

13- التأكد من التزام المزارعين فى المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز بالمساحات المقررة.